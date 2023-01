Savona, il 16 gennaio la conferenza "Uno sguardo nuovo" con le parole di Isaia

Nell'ambito della 34esima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei lunedì 16 gennaio alle ore 17 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, l'Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Diocesi di Savona-Noli e la comunità ebraica propongono la conferenza "Uno sguardo nuovo (Is 40, 1 - 11)".