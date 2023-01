La Sampdoria a Firenze per la Coppa Italia: si rivede Sabiri, occasione anche per Winks

Giovedì di Coppa Italia per la Sampdoria, attesa alle 18.00 dal match ad eliminazione diretta contro la Fiorentina. Quella di scena sul terreno di gioco dell'Artemio Franchi sarà una squadra all'insegna del turnover: la priorità di mister Stankovic e di tutto l'ambiente sampdoriano è ovviamente il campionato, per cui in quel di Firenze spazio a chi fin qui ha avuto meno occasioni per mettersi in mostra.

Contro i viola potrebbe essere l'occasione per vedere all'opera Harry Winks: l'infortunio alla caviglia sembra essere alle spalle e quella odierna potrebbe rappresentare la gara d'esordio in blucerchiato per il centrocampista giunto in estate dal Tottenham. Per il resto appare certa la presenza di Rincon (squalificato nel prossimo turno di Serie A) e quella di Audero che sarà tra i pali al posto di Contini: l'estremo difensore di proprietà del Napoli nelle prossime ore lascerà la Sampdoria per rientrare in Campania prima di accasarsi nuovamente in prestito alla Reggina (al suo posto la Samp ha chiuso per Martin Turk, in arrivo dal Parma).

Per quanto riguarda il resto della formazione, Colley (rientrato dall'influenza), Nuytinck e Amione comporranno il trio difensivo. In mezzo al campo con il già citato Rincon maglia da titolare per il giovane Paoletti, mentre sulle fasce agiranno Zanoli e Murru. In avanti spazio a Djuricic, Sabiri e Montevago (ma non è da escludere l'impiego di Lammers). Particolarmente atteso il ritorno in campo con la maglia blucerchiata di Sabiri, reduce dal gran mondiale disputato con il Marocco.

Arbitrerà l'incontro il signor Daniele Paterna di Teramo. La vincente di Fiorentina-Sampdoria sfiderà il Torino: i granata hanno eliminato, a sorpresa, il Milan vincendo 1-0 a San Siro in 10 contro 11 dopo i tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzi; Duncan, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Kouamé. Allenatore: V. Italiano

Sampdoria (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Murru; Djuricic; Sabiri, Montevago. Allenatore: D. Stankovic