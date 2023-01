La Sampdoria saluta la Coppa Italia. Alla Fiorentina basta Barak, al "Franchi" finisce 1-0

La Sampdoria perde a Firenze e saluta la Coppa Italia: alla Fiorentina basta una rete di Barak nel primo tempo per strappare il pass per i quarti di finale.

Per i blucerchiati una prova tutto sommato ordinata e dignitosa, utile per vedere all'opera chi fino a questo punto della stagione ha avuto poco spazio per mettersi in mostra. L'obiettivo principale era e resta la salvezza, un traguardo difficile da raggiungere ma per cui la squadra di Stankovic è pronta a lottare a partire dalla trasferta di Empoli in programma lunedì prossimo.

Nella prima frazione, presa in mano sin da subito dai padroni di casa, è la Samp a sfiorare il vantaggio con Rincon: al 21' il centrocampista venezuelano, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce la traversa dopo una deviazione non perfetta di Gollini. Scampato il pericolo, la Viola torna ad accelerare e trova la rete dell'1-0: al 25' Barak raccoglie una respinta corta della retroguardia blucerchiata e fulmina l'incolpevole Contini. La supremazia della compagine guidata da mister Italiano è confermata al 38' quando Jovic trova quello che sarebbe il gol del 2-0, ma la sua posizione è giudicata irregolare e così l'arbitro annulla per fuorigioco dopo il check del Var. A pochi istanti dall'intervallo è ancora Jovic a rendersi pericoloso, la sua mira a pochi passi dal portiere avversario è però imprecisa.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo e Contini è chiamato subito agli straordinari: l'estremo difensore dissinesca con bravura un tentativo di Kouame. Al 67' Fiorentina che rischia qualcosa di troppo con Amrabat: un suo retropassaggio di petto diventa insidioso per Gollini, l'ex portiere del Tottenham salva uscendo in tuffo e anticipando il doriano Yepes. Quella autoprodotta rimane l'unica vera insidia per la difesa di casa, dopo c'è tempo solo per i cambi e poco altro (tra cui l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo). Finisce 1-0 per la Fiorentina che nel prossimo turno affronterà il Torino nuovamente tra le mura amiche del "Franchi".

IL TABELLINO

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-0

Reti: 25' Barak

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Martinez Quarta (71' Milenkovic), Ranieri, Terzic (83' Biraghi); Amrabat (77' Bonaventura), Duncan; Ikoné, Barak (83' Castrovilli), Kouamé; Jovic (71' Gonzalez).

A disposizione: Cerofolini, Martinelli; Venuti, Amatucci, Bianco, Di Stefano, Kayode, Igor.

Allenatore: V. Italiano

SAMPDORIA (4-2-3-1): Contini; Zanoli (64' Leris), Murillo, Colley, Amione; Paoletti (64' Yepes), Rincon; Djuricic, Verre (46' Augello), Sabiri (77' Malagrida); Montevago (46' Lammers).

A disposizione: Audero, Ravaglia; Vieira, Winks, Nuytinck.

Allenatore: D. Stankovic

Arbitro: Paterna di Teramo

Note: al 92' espulso Murillo (S)