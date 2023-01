Meteo, weekend con temperature in calo

Le correnti in quota gradualmente cambieranno direzione provenendo da nordovest a partire da domenica, facendo calare le temperature soprattutto in montagna. A causa dello schermo alpino però le precipitazioni saranno poche anche durante la settimana. Possibile neve martedì da confermare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 13 e sabato 14 gennaio.

Ancora stabilità dominante, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, possibili nebbie in pianura. Piogge sui confini alpini nordoccidentali e neve oltre i 1600 m oggi. Nuvolosità in aumento sulla Liguria a partire dalla serata di sabato. Temperature in graduale calo nelle massime tra oggi e domani, con valori in pianura tra 9 e 12 °C, sulle coste tra 13 e 16 °C. Minime tra 2 e 5 °C in pianura, in caso di calma di vento e cielo sereno valori anche sotto lo 0 con brinate al mattino. Sulle coste tra 8 e 10 °C.

Venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure, qualche raffica da nord nella serata di oggi su savonese e genovese, raffiche di Foehn anche molto forti su Alpi occidentali, Valle d'Aosta e alto Piemonte sempre nella giornata di oggi, in attenuazione domani.

Domenica 15 gennaio

Prima debole perturbazione di passaggio, con nuvolosità in aumento su astigiano e alessandrino, piogge moderate su levante ligure dal tardo pomeriggio e parte dell'alessandrino. Precipitazioni anche su confini alpini tra Valle d'Aosta, torinese e alto Piemonte al mattino, con neve relegata a quote piuttosto alte. Temperature ancora in calo nelle massime, che in pianura saranno comprese tra 8 e 11 °C, sulle coste tra 11 e 13 °C. Minime anche in leggero calo o stazionarie. Venti moderati di libeccio su levante ligure, forti raffiche di Foehn sulle Alpi, ancora tra torinese, valle d'Aosta e alto Piemonte. In pianura deboli di direzione variabile, in serata moderati da nord su savonese e genovese.

Da lunedì 16 gennaio

La settimana sarà caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni, ma le correnti in quota mediamente occidentali non permetteranno la presenza di precipitazioni cospicue su queste zone. Martedì potrebbe esserci un passaggio più consistente con neve che potrebbe scendere fino in pianura, ma potrebbe essere limitato al cuneese. Situazione da confermare. Le temperature saranno mediamente in calo , con ritorno a valori in media o poco sotto soprattutto in montagna, per quella che potrà sembrare una parvenza di inverno.

