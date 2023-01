Nuovo direttore generale Tpl, scelta rinviata: previsto un incontro tra azienda, comune di Savona e Provincia

"Nel cda abbiamo valutato il fatto che i due soci, comune e provincia, ci hanno richiesto di sospendere la decisione per avere un incontro".



Così la presidente di Tpl Linea Simona Sacone ha commentato la decisione del consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporto pubblico locale che così rinvia la decisione sulla scelta del nuovo direttore generale.



La nuova figura passerà quindi al vaglio del sindaco di Savona Marco Russo e del riconfermato presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che in più di un'occasione avevano fatto presente che non vedrebbero per niente di buon occhio la scelta interna dell'azienda.



In corsa da qualche settimana sarebbero infatti Emiliano Pennino e Giulia Tassara, con quest'ultima, ex consigliere di minoranza loanese che sarebbe in vantaggio.



Tassara sarebbe un passo in avanti pare, con una certa influenza all'interno di Tpl Linea. Un segnale lo si poteva cogliere da un post su Facebook nel quale il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ringraziava apertamente la sua concittadina per aver portato in città, il mese scorso, la presentazione di nuovi bus.



La volontà dei vertici aziendali è comunque quella di dare quanto prima possibile una risposta chiesta dalla politica a gran voce da tempo fino a smuovere, con una lettera dai toni decisi, il sindaco di Savona Marco Russo, che a fine anno aveva poi attaccato frontalmente l'ente Provincia accusandolo di un'eccessiva inerzia sul fronte Tpl.



Il primo cittadino prima ancora aveva caldeggiato fortemente la nomina di questa figura da parte dell'azienda, accusata di aver perso tre mesi di tempo, "nei quali evidentemente la direttiva dei soci è stata disattesa" scriveva Russo, valutando "la normativa di riferimento nonché la procedura di selezione maggiormente idonea da adottare". Aveva quindi sottolineato come non si potesse ritenere in essere alcun tipo di discorso pregiudiziale tra il conferimento dell'incarico e il progresso delle pratiche di affidamento in house del servizio.



"Dobbiamo fare una valutazione e non abbiamo ancora iniziato, la nomina in questo momento è sospesa" ha voluto puntualizzare la presidente.