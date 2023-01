Rocchetta Cairo, l'associazione Masäròt dona mille euro alla parrocchia Sant'Andrea per contribuire alla riparazione delle campane

Mille euro come contributo per la riparazione delle campane della parrocchia Sant'Andrea. Questa la donazione dell'associazione Masäròt che rappresenta "lo spirito divertente, accogliente e volenteroso di Rocchetta Cairo".

Il ripristino è avvenuto lo scorso anno e durante questo periodo, l'associazione rocchettese, composta da un gruppo di persone volenterose, ha lavorato per dare il proprio contributo.

"Ci siamo messi in gioco ottenendo ottimi risultati - spiegano dall'associazione - Siamo felici di aver aiutato la nostra parrocchia nell'onerosa spesa per la riparazione, nonché programmazione, delle campane, che ci tengono poeticamente compagnia nella vita come da tradizione. Un grazie di cuore a tutti coloro che partecipando alle nostre attività hanno reso possibile tutto ciò".

L'obiettivo dell'associazione Masäròt è chiaro: organizzare eventi per contribuire alle spese sia della parrocchia, sia della frazione in generale.