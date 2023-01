Cengio, automobilista ubriaco percorre 50 metri sui binari del treno: denuncia e patente ritirata

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 17.30, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte è intervenuto in località Genepro a Cengio.

L'allarme è stato lanciato a seguito di una segnalazione al 112 da parte di un cittadino, trovatosi di fronte a una scena bizzarra, che avrebbe potuto avere ben più serie conseguenze non fosse stato per la tempestività e la coordinazione dell’intervento, effettuato in soli cinque minuti dalla chiamata alla Centrale Operativa dei carabinieri, nonché per una buona dose di fortuna.

Quella che avrebbe dovuto essere un’auto fuori strada infatti, si è rivelata una vettura che, in procinto di attraversare il passaggio a livello della tratta ferroviaria Savona-Torino, l’ha invece imboccata, proseguendo la marcia sui binari per un tratto di almeno cinquanta metri in direzione del capoluogo della provincia ligure, incastrandosi sui binari e rimanendo infine bloccata.

Per fortuna del conducente dell’auto, nessun treno era in transito in quel momento e il Compartimento della Polfer di Genova ha provveduto a fermare la circolazione dei convogli nelle due direzioni di marcia. Sul posto, assieme all'equipaggio dei carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che si sono da subito adoperati per rimuovere il veicolo.

Il conducente del veicolo, un uomo 56enne della zona, illeso e ben poco consapevole dell’accaduto, è risultato infatti positivo all'etilometro, con un tasso alcolico rilevato superiore al triplo del massimo consentito in entrambe le prove previste, motivo per il quale sarà deferito all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza e, sin da subito, si è visto ritirare la patente in attesa delle valutazioni della Prefettura.

Le strutture ferroviarie non hanno subito danni; altrettanto non si può invece dire per l’automobile che, pur non essendo stata sottoposta a sequestrato perché intestata a una terza persona, è stata parecchio danneggiata dalla disavventura e sarà affidata al legittimo proprietario, una donna che, in futuro, ben difficilmente presterà la propria auto.

La circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle successive ore 18.25, grazie al lavoro celere e coordinato di tutti i soccorritori.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti che verranno adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.