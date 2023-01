Finale, corrente a 380 volt nella rete domestica: elettrodomestici e caldaie ko per undici famiglie

Dovevano essere semplici lavorazioni di adeguamento della rete elettrica, per migliorarne il servizio. Invece, quelli che dovevano essere disservizi temporanei con l'interruzione dell'erogazione della corrente per una sola parte della giornata di ieri (12 gennaio, ndr) sono diventati un problema non da poco per undici famiglie della contrada Bracciale, nella frazione finalese di Gorra.

Come di consueto, per permettere agli operai della ditta esterna incaricata dei lavori da Enel Energia, nelle case della zona la linea era stata stoppata dalle 9. Tutto regolare con tanto di avvisi recanti l'orario delle 15 per la fine lavori. E proprio lì si è scatenato il tutto.

A dare il via un forte botto, e da un ritorno della normalità è invece sceso letteralmente il buio sulla contrada che sorge lungo la strada che collega Finale con Verezzi, il cui motivo è stato spiegato solo dopo il sopralluogo del personale di Enel il quale ha ricostruito l'accaduto secondo cui gli operai della ditta esterna invece che immettere la corrente a 220 V ha inserito nella linea quella a 380 V causando non pochi problemi agli apparecchi elettronici nelle case.

"Un errore può capitare e si può anche comprendere - ci spiega Davide, un residente della zona - Ciò che però ci lascia arrabbiati e amareggiati è il non essere nemmeno stati avvisati, nessuno della ditta che stava effettuando i lavori è andato a bussare a una porta per darci spiegazioni di quello che stava succedendo. Chi era in casa si è accorto del botto e del fumo dalle prese, agli altri invece solo la sorpresa al rientro a casa".

Diversi sono stati infatti gli apparecchi elettronici colpiti da questa scarica dal voltaggio decisamente troppo alto per essere sopportato da un normale elettrodomestico: "Abbiamo danni ai televisori, ai fornetti, più o meno a tutto ciò che possiede una scheda elettrica - continua Davide - Per non parlare delle caldaie: da stamattina gli operai delle ditte specializzate girano per le case a cambiare pezzi anche da 300 o 500 euro".

I residenti intanto hanno già provveduto a mettersi in contatto con Enel Energia per i risarcimenti: "Conserveremo le fatture delle riparazioni, poi vedremo ma al momento non sappiamo di preciso come e quando potremo averli. Di certo resta il disagio, siamo stati ore senza acqua calda o riscaldamento".