Nessun risarcimento milionario per Alassio Ambiente: il Tribunale riconosce solo i costi non corrisposti dal Comune

Il Comune della Città del Muretto non dovrà risarcire l'intera somma di circa 2 milioni di euro richiesta dall'associazione temporanea di imprese "Alassio Ambiente" ma solo 17mila euro nella vicenda che, avviata circa quattro anni or sono, era incentrata sulla scadenza dell'incarico di gestione dei servizi ambientali cittadini.

E' quanto ha stabilito il Tribunale di Genova riconoscendo, rispetto alle maggiori pretese, solamente quanto faceva riferimento alla minor somma di costi non corrisposti dal Comune, riferiti al piano finanziario triennale sottoscritto dalla società. Inoltre, per quanto concerne le sanzioni, ne ha riconosciute corrette per un totale di poco superiore ai 218mila euro respingendo ogni altra pretesa dall'ex gestore.

Al tempo, il Comune alassino aveva rilevato serie mancanze all'operato della ditta elevando sanzioni quantificate e trattenute per un importo di 478mila e 296 euro. Alassio Ambiente aveva così impugnato la determinazione dirigenziale 575 del 2019 con cui erano state disposte ed irrogate le sanzioni e le penali avanzando, inoltre, col medesimo atto ulteriori pretese per revisioni prezzi, aumento di costi in discarica e ammortamento del piano finanziario per un totale indicato in giudizio di 1 milione e 513mila 835 euro.

"E' una sentenza molto favorevole per il Comune visto che il tribunale ha riconosciuto come credito vantato da Alassio Ambiente una somma di gran lunga inferiore a quello dalla stessa pretesa, pari a 1 milione e 992mila euro" ha commentato in una nota l'assessore alassino agli Affari Legali Franca Giannotta, aggiungendo come questa decisione confermi "il buon operato di questa Amministrazione e degli uffici che hanno gestito la vicenda che al tempo aveva conquistato e a lungo coinvolto i media del territorio".

"Si chiude così un altro capitolo pendente sulle casse del bilancio cittadino. Ringrazio tutti gli uffici comunali e in particolare l'Avvocatura Civica, nella persona dell'avvocato Simone Contri che ha gestito la vicenda" conclude Giannotta.