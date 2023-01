Borse di tela personalizzate stampate: i regali che continuano a durare nel tempo

Le borse tela stampate personalizzate sono un'ottima scelta per la promozione aziendale. La loro sorprendente versatilità è accompagnata dal loro fascino multigenerazionale e dal loro essere sempre alla moda, rendendole una scelta molto diffusa per l'uso più e più volte.

Ogni volta che vengono utilizzate le tue borse tela personalizzate sono una nuova promozione per la tua attività. Il regalo di una shopper bags stampata è davvero un omaggio che continua a restituire alla grande in qualsiasi strategia di marketing.

Il tuo cliente adora una borsa tela personalizzata con il tuo brand

Il fascino di una shopper stampata è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni. Stiamo diventando molto più consapevoli del disastro ecologico che stanno causando i sacchetti di plastica usa e getta. La durata delle tue borse promozionali in cotone e delle borse di tela su misura le rende delle perfette "borse per la vita" che i proprietari porteranno con sé ovunque riutilizzando un numero infinite di volte.

Le dimensioni e la robustezza di una busta in tela o cotone la rendono ideale per lo shopping. Piccoli e grandi oggetti possono essere trasportati facilmente. Gli articoli pesanti non sono un problema.

La prossima volta che sei in giro, guardati intorno. Le borse di tela sono popolari. Forse secondo solo alle scarpe!

Sulle borse shopping promozionali, il tuo brand viene visto

Per le aziende che vogliono che il loro nome venga visto e il loro marchio riconosciuto, le dimensioni delle borse di tela offrono un'eccezionale tela promozionale. La superficie è enorme, il che significa che hai lo spazio per avere messaggi di marketing significativi stampati su di essi. Messaggi che verranno letti.

Qui a Wikabags, offriamo buste personalizzate già pronte in una varietà di colori pronte per la stampa. Oppure, se preferisci, possiamo collaborare con te per creare una bag stampata al 100% su misura: borse su misura secondo le tue specifiche. Scegli tu la forma, la dimensione, il colore e il materiale e forniscici il tuo messaggio di marketing. Creeremo le bag che hai sempre sognato.

Borse di tela su misura o borse di cotone promozionali classiche?

Non è solo la qualità della stampa della borsa in tela e il tuo messaggio che aiuteranno a migliorare la consapevolezza del tuo marchio, è la qualità della borsa.

Il materiale che scegli dirà molto di te. Ecco perché non ci concentriamo su un singolo materiale. Con Wikabags, la tua scelta spazia dalla tela al cotone e include fibra di bambù, iuta, poliestere e Tyvek® (un materiale leggero, versatile, durevole e resistente sviluppato da DuPont).

Questa vasta gamma di materiali significa che puoi scegliere quello che più si rivolge ai tuoi clienti e alle loro esigenze, rendendo le tue borse promozionali ancora più propensi a essere trasportate, viste e ricordate.

Perché c'è la maniglia sulle borse di tela personalizzate

Naturalmente, una borsa non è nulla se non può essere trasportata facilmente. Scoprirai che le borse tela personalizzate di Wikabags soddisfano anche i trasporti più difficili, con una gamma di tipi e stili di maniglie per offrire praticità e fascino.

Le nostre borse tela includono tracolle sottili in cotone ideali per i viaggi di shopping casual. Oppure potresti preferire borse tela con manici corti e chiusure con coulisse. I doppi manici, che incorporano sia il corto che il lungo, aggiungono ulteriore versatilità, mentre la nostra borsa della spesa con manico in legno Jaime aggiunge un tocco di lusso alla sessione di terapia al dettaglio di un acquirente.

Borse di tela personalizzate: di tendenza e di destinazione

È vero che le borse tela sono un articolo promozionale sempre di moda, ma è anche vero che sono di tendenza in tutti i posti in cui vuoi raggiungere il tuo pubblico di destinazione.

Crea un design unico e ricercato, presto le tue shopping bags saranno la borsa preferita dai tuoi clienti da portare con sé e faranno sicuramente girare la testa a tutti i passanti.

Non sono solo gli acquirenti ad essere attratti dalla forza, dalle dimensioni e dalla versatilità delle bag personalizzate.

Sono perfetti per trasportare libri di scuola, laptop, abbigliamento da palestra e asciugamani e come bagaglio a mano quando si vola all'estero.

Li vedrai in spiaggia, nelle aree picnic e appesi agli schienali delle sedie nei caffè e nelle caffetterie. In breve, le persone portano borse personalizzate ovunque dove ci sono masse di potenziali clienti.

È facile capire perché le borse tela sono diventate l'oggetto promozionale più popolare. Uno che non cadrà mai in disgrazia.

Wikabags ti dice come massimizzare il beneficio delle borse personalizzate

Quando scegli Wikabags come fornitore di borse tela personalizzate, inizi immediatamente a massimizzare i vantaggi, perché le nostre borse sono dotate di una garanzia del prezzo più basso del mercato. Non pensiamo che troverai questa garanzia da nessun'altra parte sulle bag in Italia:

"Se trovi un prezzo migliore rispetto alla nostra offerta tra le società ISO 9001 d'Italia, saremo lieti di rimborsarti il doppio della differenza."

Ma la nostra garanzia di prezzo non è l'unico modo in cui ti aiutiamo a massimizzare i vantaggi di marketing delle borse personalizzate.

Non è tutto, ecco quindi, ecco un'altra garanzia per te:

"Se le tue borse non soddisfano gli stessi standard del tuo campione approvato, le faremo ristampare o restituiremo l'intero importo."

Naturalmente, riceverai il massimo vantaggio dalle borse di tela che ordini solo se ti arrivano in tempo. Ed ecco un'altra garanzia che Wikabags ti offre:

"Le tue borse arriveranno in tempo o ti forniremo un rimborso completo, a condizione che tu abbia firmato la conferma dell'ordine."