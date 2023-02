Due notizie su iPhone mentre Microsoft e Google corrono con i nuovi chatbot AI

Tim Cook, Ceo di Apple, ha fatto sapere agli azionisti la possibile creazione di una nuova versione iPhone Ultra, gli ha dato proprio questo nome dicendo che avrà un prezzo maggiore rispetto ai modelli Pro e Pro Max.

Tutto arriva da una telefonata con gli azionisti e Bloomberg, giornale online che fornisce informazioni anticipate di economica e tecnologia, ha aggiunto che ci sarà un importante innovazione riguardo alla ricarica.

Scompare la porta di ricarica, il che significa uno spazio in più dentro la scocca che potrebbe significare innovazioni nel touch o nella qualità del display.

Dettagli

Tim Cook e gli azionisti Apple si sono sentiti per i risultati finanziari del primo trimestre 2023. Questo momento è sempre il migliore per dare informazioni su nuovi modelli di iPhone, tablet e computer. Quanto spenderebbe Apple per produrre un modello superiore a quelli già sul mercato? Il costo preciso non si sa, però sembra che il CEo ha dichiarato che "ci sono dei margini per introdure un iPhone di fascia superiore" (fonte Dday). Un modello di fascia superiore che non sostituisce il Pro Max ma lo affiancherebbe.

Il Pro Max è attualmente il modello che costa di più, il potenziale iPhone Ultra sarà di fascia alta e più costoso. Mark Gurman di Bloomberg ha avanzato un nome: iPhone 16 Ultra che non sarà un modello del 2023 ma del 2024. Chi segue Apple sa che basta un primo modello per far venire fuori un'intera nuova gamma, la famiglia degli iPhone 16.

La ricarica inversa

Vediamo la seconda notizia riguardate iPhone. iPhone 15, si legge su diversi siti tech online, saranno presentati a settembre e potrebbero introdurre la ricerca wireless inversa. Queste informazioni arrivano da leak e rumors pubblicati anche sui social.

Ricarica wireless inversa significa che gli accessori come gli AirPods potranno ricaricarsi direttamente dall'iPhone. Il telefono diventa base di ricarica per altri dispositivi, partendo dagli accessori Apple.

Non è una novità, gli iPhone 12 avevano già introdotto questa innovazione: sia la ricarica wireless sia la ricarca inversa. Forse, l'innovazione sulla potenza di ricarica e sulla capacità di durare dei prossimi melafonini.

ChatGPT nei motori di ricerca: si aspetta la sfida di Apple a Microsoft e Google

ChatGPT è un prototipo di chatbot basato sia sull'intelligenza artificiale sia sull'apprendimento automatico. A creare questa innovazione OpenAi che ha lanciato la prima versione il 30 novembre 2022 ed è arrivata la seconda versione a gine gennaio 2023. Le Big society Google e Microsoft non ci hanno pensato due volte. Google annuncia un servizio chiamato BARD, rivoluzionerà il motore di ricerca, Android stesso. E Google punta sul suo numero di utenti attivi sopra il miliardo di persone. Microsoft invece pensa alla qualità di Bing, introdurrà il motore di ricerca basato su AI, inserendo proprio Chat GPT. Grande rivoluzione per tutti i settori e gli ambiti che sfruttano Internet per proporre servizi.