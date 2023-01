A Dego va in scena Beppe Fenoglio con lo spettacolo ""Il partigiano Over the rainbow"

A Dego nel salone della Pro Loco in piazza Botta, domenica 15 gennaio alle ore 17, il Circolo Culturale Dego propone lo spettacolo "Il partigiano Over the rainbow. Beppe Fenoglio, le parole la musica" portato in scena dalla Compagnia Canzoni&Teatro.

In scena attori e musicisti: Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Mario Manfredi e Giuliano Scarso che alterneranno la lettura di brani estrapolati dai testi di Fenoglio a brani musicali italiani e americani cari all'autore.

La pièce è stata concepita e portata in scena nel 2022, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio. La rappresentazione è resa possibile grazie al Consorzio Agroforestale di Dego e alla volontà di un privato, in memoria della moglie, che hanno finanziato l'evento.

Al termine dello spettacolo, gratuito, ci sarà anche una momento conviviale con vin brulé offerto dalla sezione locale degli Alpini e alcune specialità locali messe a disposizione dalla stessa Pro Loco e dal Circolo Culturale Dego.

«Ringraziamo con particolare gratitudine sia la Pro Loco Dego, per l’appoggio organizzativo, sia il Comune di Dego per il patrocinio – commenta Marinella Aicardi, presidente del Circolo Culturale Dego – grazie alle associazioni di Dego e all’unione che si è creata potremo donare a tutti sempre cose belle».