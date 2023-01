Colesterolo, Piana (Lega): "Favorire prevenzione e promuovere diffusione in Liguria di farmaci innovativi di ultima generazione"

"Ogni anno in Europa si registrano 4 milioni di decessi per malattie cardiovascolari, di cui 55% donne. Il valore medio del colesterolo degli italiani, da fine anni Novanta, risulta aumentato sia nelle donne (da 207 a 217 mg/dl) sia negli uomini (da 205 a 211 mg/dl). Stessa cosa per la prevalenza dell’ipercolesterolemia, passata da 24% a 36.6% nelle donne e 20.8% a 34.3% negli uomini".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.

"Considerando che eliminando tutti i fattori di rischio si riuscirebbe ad abbattere l’ottanta per cento degli eventi cardiovascolari e che esistono farmaci di ultima generazione, molto innovativi contro il colesterolo e che prevedono una semplice iniezione sottocutanea due volte l’anno, è necessario che Regione Liguria intervenga in questo settore. Pertanto, ho presentato un’interrogazione per conoscere quali iniziative s’intendano adottare per promuovere una più incisiva opera di prevenzione degli effetti negativi del colesterolo e favorire sul territorio ligure la diffusione di tali farmaci nell’ambito della lotta contro il colesterolo negativo", conclude.