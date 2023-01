Savona, nasce il gruppo consiliare PensieroLibero.zero. Orsi e Giaccardi: "Luogo di libero dibattito, partiti locali gestiti senza condivisione"

Nasce in comune a Savona il gruppo consiliare PensieroLibero.zero.

A presentarlo i consiglieri comunali Fabio Orsi e Daniela Giaccardi, da poco fuori usciti dalla lista Toti per Savona e Schirru Sindaco che hanno deciso di unire le forze per dar vita non solo ad un gruppo nel parlamentino savonese ma anche ad una vera e propria associazione.

"Ci proponiamo di essere un gruppo consiliare, un luogo di discussione e aperto al contributo di tutti dove si possa giudicare il merito delle cose che riteniamo l'unico modo possibile per essere utili e fare amministrazione - ha detto Orsi - Il punto zero è un punto di partenza e di equilibrio nel linguaggio fisico e matematico ed è un luogo da riempire, di dibattito che proveremo a fare. Ciascuno di noi ha la propria storia di appartenenza o meno dei partiti e non siamo contro di loro ma abbiamo contestato come essi siano gestiti a livello locale senza nessuna condivisione. I comportamenti sono figli delle persone e non delle idee".

"L'iniziativa che cerchiamo di far nascere non va in una direzione dei partiti ma oltre e a fianco degli stessi. Cerchiamo di collaborare con la quasi totalità della maggior parte delle persone che stanno all'opposizione e all'interno di essa non deve essere preconfenzionato il proprio giudizio. Continueremo ad intervenire sulle proposte dell'attuale amministrazione, cercando di formulare iniziative che possano migliorare i contenuti con atteggiamento costruttivo laddove e se ve ne saranno i presupposti - ha continuato Orsi, che sarà il capogruppo - Deponiamo un seme auspicando che arrivi un frutto e speriamo di raccogliere vecchi e nuovi amici, fonderemo un'associazione che prenderà il nome del gruppo consiliare dove cercheremo di raggruppare idee, trasferendo l'attività svolta in consiglio, iniziando un percorso e sperando diventi un progetto politico a lunga scadenza che vada dritto alle prossime elezioni comunali. I progetti raffazonati dell'ultimo momento sono poco credibili. Se sfocierà in un progetto politico elettorale tanto meglio sennò che rimanga un laboratorio dove chi vorrà potrà attingere spunti".

"Non è una spada qualunque quella del simbolo ma è Excalibur, cioè equilibrio, acciaio, rivolta in basso che vuol dire accesso e non un confronto duro. Vogliamo dialogare con tutti, destra, sinistra e centro, senza dover chiudere strade - ha proseguito la consigliere Giaccardi - Tutti possono esprimere idee e acquisire informazioni. Tramite l'associazione proporremo iniziative e faccio un appello ai savonesi e non: chi vuole dare un apporto diretto siamo aperti e ci possono contattare".

La collocazione del gruppo è comunque di centrodestra.

"Non si rinnega niente del proprio passato, ma il progetto sarà collocato lì. Riteniamo che favorisca la natura totalmente civica con la sensibilità di idee diverse. Non si amministra la città con delle magliette".