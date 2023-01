Il mare d'inverno e il cinghiale pensieroso. L'immagine dal Golfo dell'Isola (VIDEO)

E' proprio vero che resistere al fascino del mare d'inverno, come cantato da Enrico Ruggeri e Loredana Berté, è difficile. Così come lo è non fermarsi al suo cospetto e lasciar viaggiare i propri pensieri liberi davanti all'azzurra distesa d'acqua.

E' questa l'ironica immagine che evoca alla mente quanto filmato da alcuni amanti della natura che stamani, recandosi sulle spiagge in questo periodo non intaccate da un'assidua presenza umana di Bergeggi, hanno filmato un cinghiale in quello che ha tutta l'aria di essere un atteggiamento pensoso, riflessivo.

Il video realizzato da Angelo Maggioni

Ironia a parte, si tratta dell'ennesima dimostrazione di come ormai questi ungulati risultino tutt'altro che intimoriti dall'uomo e si spingano nei centri abitati più vicini al loro habitat (numerosi gli avvistamenti e le segnalazioni con tanto di problemi legati in particolare all'incolumità dei mezzi e delle persone proprio nella vicina Spotorno) ma anche ai limiti della terraferma.