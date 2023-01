Vento di burrasca e mareggiate, Arpal dirama l'avviso meteo per domani 16 gennaio

Arpal ha diramato l’avviso meteorologico mareggiate intense per la costa di Levante (zona C) valido per domani lunedì 16 gennaio. Avviso per vento di burrasca forte, sempre per domani, per il Ponente (zona A).

La modellistica previsionale segnala, già a partire dalla serata di oggi, domenica 15 gennaio, un aumento del moto ondoso, fino a molto mosso, lungo le coste di Levante. Domani, lunedì 16, il deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali porterà il mare fino ad agitato con mareggiate che interesseranno tutte le coste ma che saranno intense su quelle di Levante (periodo, ovvero tempo che intercorre tra la cresta di un’onda e la successiva, di 8-9 secondi). Tornando al vento, sarà di burrasca sul centro Levante e di burrasca forte sui capi esposti di Ponente (zona A).