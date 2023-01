Ceriale, si schiantano contro un lampione sull'Aurelia e abbandonano l'auto

Allarme alle prime ore dell'alba, intorno alle 5.30, per i soccorsi a causa di un incidente verificatosi sulla via Aurelia a Ceriale, all'altezza della rotonda del supermercato Lidl, la cui dinamica resta ancora da chiarire.

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata per un'auto che, dopo aver danneggiato parte di guardrail, ha terminato la sua corsa fuori strada contro un lampione. Una volta giunti sul posto, però, i soccorsi non avrebbero trovato nessuno né a bordo del veicolo né nei suoi paraggi.

Ai vigili del fuoco non è rimasto quindi che far rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l'area, palo della luce compreso, e far sì che le forze dell'ordine cominciassero le necessarie indagini per risalire al proprietario dell'auto e avviare l'iter del caso.