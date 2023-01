Sbanda nella corsia d'accelerazione all'ingresso dell'autostrada al casello di Feglino: autista in codice giallo

Momenti di paura all'imbocco dell'autostrada A10, precisamente al casello di Feglino, nel pomeriggio odierno, dove un'automobile è sbandata andando a finire contro il guardrail riportando diversi danni e lasciando lievemente ferito il conducente.

Ancora incerta la causa che ha fatto sì che l'autista del mezzo ne perdesse il controllo mentre si trovava nella corsia d'accelerazione, fortunatamente però senza coinvolgere altre vetture.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e il personale di Autofiori per la messa in sicurezza dell'area e della macchina, oltre ai militi dell'assistenza sanitaria che hanno trasportato per ulteriori accertamenti e alcuni traumi pare non gravi l'autista in codice giallo al Santa Corona.

In corrispondenza del tratto si sono verificati diversi km di coda in direzione Genova, che si sono sommati a quelli presenti causa lavori nel tratto successivo tra Feglino e Spotorno.