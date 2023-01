Cassa Commercio Liguria, le opportunità presentate alle imprese a Garlenda

Domani, lunedì 16 gennaio, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria Andrea Benveduti sarà presente a Garlenda, a partire dalle 14.30, presso la sala consiliare del Comune (via Borgata Ponte 41) per illustrare alle imprese, con la collaborazione di Confcommercio Liguria e Confesercenti Liguria, le opportunità di Cassa Commercio Liguria, lo strumento innovativo da 10,9 milioni di euro attivato da Regione Liguria per offrire alle imprese un mix di strumenti adatti alle loro esigenze di liquidità.