Aiutatemi a coinvolgere il vostro pediatra a beneficio di tutti i bambini

Cari Lettori, se avete dei bimbi piccoli sicuramente ci sarà un pediatra con il quale avete costruito un rapporto di fiducia per essere tranquillizzati ogniqualvolta il vostro bimbo abbia un qualche problema di salute.

Fare il pediatra è un lavoro molto complesso, occorre essere preparati su tantissime cose e l’evoluzione continua di strumenti, farmaci, protocolli terapeutici costringe ad un aggiornamento molto impegnativo; per questo motivo succede che qualche dettaglio più specialistico, come gli aggiornamenti sulle raccomandazioni cliniche in odontoiatria pediatrica, potrebbero sfuggire.

È sicuramente questo il motivo per cui dei genitori di un bimbo di 4 anni con cui ho parlato recentemente, quando hanno chiesto consiglio al loro pediatra (un medico con ottima reputazione e sicuramente molto attento) su quando effettuare la prima visita dal dentista, si sono sentiti rispondere che va fatta all’età di 4-5 anni.

A quell’età, per quanto giovane possa apparire, se ci sono dei problemi questi potrebbero essere già diventati piuttosto complessi da risolvere, mentre un intervento precoce, mirato alla prevenzione, consente di semplificare molto le cose.

È questo il motivo per cui i MINISTERO DELLA SALUTE, nelle RACCOMANDAZIONI CLINICHE IN ODONTOSTOMATOLOGIA (aggiornate nel 2017) dice chiaramente che “E’ consigliabile che la prima visita odontoiatrica venga fatta verso i 18/24 mesi indipendentemente dalla presenza o meno di problematiche dentali”. In realtà, come suggerisce la scuola americana, sarebbe ancora meglio non solo vedere il bimbo fin da quando spunta il primo dentino, ma poter dare suggerimenti alla mamma quando “comincia a pensare” di voler avere un bambino!

È perfettamente logico che i genitori, che hanno rapporti col loro pediatra fin dai primi giorni di vita del bambino, ripongano in lui piena fiducia ma, come dicevo prima, è davvero difficile essere aggiornati su tutto… per questo motivo CHIEDO IL VOSTRO AIUTO:

raccontate al vostro pediatra ciò che leggete qui e ditegli pure di mettersi in contatto con me: sarò lieto di confrontarmi con lui e di mettere in comune le mie conoscenze specifiche e le fonti di approfondimento per poter collaborare al meglio, ciascuno per le proprie competenze, a tutela della salute dei bambini.

(cito, sempre dalle raccomandazioni del Ministero della Salute) “è importante la stretta collaborazione tra pediatra, odontoiatra, ortodontista e igienista dentale”.

Con la giusta prevenzione oggi un bambino ha la possibilità di avere denti sani per tutta la vita, senza mai nemmeno “conoscere” la carie!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova