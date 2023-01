Savona, la storia di Giuseppe che vive in un camper vicino alla stazione: "Il mio corpo non regge più, darei la vita per un abbraccio con mia figlia"

Giuseppe vive da solo in un camper nel sottopassaggio Gottardo, galleria dalla stazione Mongrifone di Savona, preso di mira dai vandali.

Questa la storia raccontata a "Chi l'ha visto?", programma condotto su Rai3 da Federica Sciarelli e che vede protagonista l'uomo, 73 anni, fornaio in pensione.

"Non so come fare perché stando in queste condizioni non so come sono ancora vivo, senza mangiare, senza niente - spiega Giuseppe che non vede da anni i suoi due figli - non ce la faccio più, il mio corpo non regge più".

"Dormo qui perché ho perso tutto quello che avevo, anche se nel dramma mi aggiustavo, cercavo di sopravvivere, non posso più muovermi, mi hanno rotto i motori, non ho la stufetta, il gas, non posso fare nulla più. Fa freddo" prosegue.

Qualche settimana fa era stato investito da una macchina e nei giorni di ricovero all'ospedale gli è stata rubata la pensione dal camper che è parcheggiato all'inizio della galleria di fronte alle Ammiraglie vicino al Dopo Lavoro Ferroviario di via Pirandello.

Giuseppe, era sposato con due figli, poi è arrivata la separazione e si era trasferito a Genova dove si era innamorato di un'altra donna.

"Mi ha portato via tutto - ha continuato, spiegando anche i problemi con l'ex moglie - dicono che non gli ho dato gli alimenti ma non è vero. Sarà una trentina d'anni che non vedo mia figlia. Non ho fatto niente di male. Darei la vita per un suo abbraccio, ti chiedo perdono".