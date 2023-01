Si è svolta nel pomeriggio odierno, a Pallare, la tradizionale festa di Sant'Antonio organizzata dalla Pro Loco con la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Marco.

Alle 15 il parroco, padre Jean Marie Mbomgo, ha impartito la benedizione agli animali intervenuti e ai loro padroni.

A seguire, per combattere il freddo e passare un pomeriggio in compagnia, caldarroste, vin brulé, friscioli e panettone per tutti.