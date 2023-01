La Sampdoria ad Empoli per non perdere il treno salvezza, Stankovic: "Gara da non sbagliare"

Il treno salvezza viaggia veloce, per continuare ad inseguirlo servirà una grande Sampdoria. Questa sera (ore 20.45, arbitro Santoro di Messina) nel posticipo della 18esima giornata di Serie A i blucerchiati saranno ospiti dell'Empoli dell'ex Caputo, un match "da non sbagliare" come sottolineato alla vigilia da mister Dejan Stankovic.

"Non è che retrocedi o ti salvi in base al risultato - ha spiegato il tecnico serbo - ma fare bene servirà per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto durante i Mondiali per prepararci fisicamente e mentalmente a questa seconda parte di campionato".

Al "Castellani" Audero e compagni si ritroveranno al cospetto di una squadra in salute, reduce da tre risultati utili consecutivi e che in classifica viaggia a +10 sugli avversari di giornata: "Una squadra che gioca a calcio, che si muove tanto, con schemi e automatismi - l'ha definita Stankovic - Ti fanno girare un po' la testa ma saremo preparati per ogni situazione".

Assente Rincon, espulso domenica col Napoli, nell'undici che scenderà in campo dal primo minuto troveranno con molta probabilità spazio Audero in porta; Murillo, Nuytinck e Amione in difesa; Leris, Vieira, Verre e Augello a centrocampo; in avanti Djuricic a ridosso di Gabbiadini e Lammers (ex di turno, nella prima parte di questa stagione in forza ai toscani). "Chi va in campo dall'inizio e chi entrerà sapranno cosa devono fare" ha chiosato Stankovic, fiducioso nei suoi uomini che anche questa sera, seppur lontano da Genova, potranno contare sul supporto di oltre 2mila tifosi di fede doriana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

ALLENATORE: Zanetti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Vieira, Verre, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.