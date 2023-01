Coldiretti Savona incontra le aziende per parlare di PSR

Nella serata di ieri, lunedì 16 gennaio, come Coldiretti Savona abbiamo organizzato un incontro online con le aziende del territorio per approfondire insieme e illustrare al meglio le novità circa gli ultimi bandi del PSR 2014/2022 e le nuove proposte di Regione Liguria per il PSR 2023/2027.

“Un’occasione utile e interessante – commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore della Federazione provinciale di Savona – per sensibilizzare le imprese e analizzare insieme gli aspetti fondamentali dei bandi del PSR 2014/2022 ancora in essere e iniziare a conoscere le opportunità offerte dal nuovo PSR 2023/2027”.

Nel corso dell’incontro è stata effettuata un’approfondita disamina in merito a diversi interventi relativi al PSR 2014/2022: dalla Misura 4.1 ambientale e innovativa alla Misura 6.1 relativa al pacchetto giovani, passando dalla Misura 4.2 su trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dalla 4.3 relativa allo sviluppo e ammodernamento.

Ad esse si sono aggiunte la Misura 3.1 sulle certificazioni, la 4.4 circa la prevenzione dai danni da fauna selvatica, la Misura 22 sul sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, il sostegno alle imprese florovivaistiche e la Misura 6.4 circa il GAL per la creazione e lo sviluppo di attività ricettive. Oltre a ciò, fulcro dell’incontro è stata anche una panoramica generale sul PSR attuale (2023/2027) e su ciò che come Coldiretti auspichiamo possa essere il futuro.

“Da parte delle imprese – continuano Grenna e Ciotta – emerge la forte necessità di un PSR sempre più vicino alle loro esigenze, sia nei tempi di gestione che nelle misure da attivare. Accanto a ciò, si conferma concreta l’esigenza di rendere nuovamente centrale il territorio savonese all’interno delle politiche di sviluppo che la Regione Liguria licenzierà nel prossimo futuro. Urge un PSR più rispondente a quelli che sono i bisogni reali delle imprese, con misure che realmente diano supporto ai progetti di crescita e di sviluppo dei diversi settori produttivi: un PSR che sia realmente uno strumento snello e di facile accesso da parte delle imprese, e non più un fardello burocratico. In questa programmazione, ormai agli sgoccioli, il territorio savonese è stato impossibilitato a cogliere le opportunità che lo stesso PSR offriva: auspichiamo fortemente che con la prossima ciò non avvenga”.