Polizia locale di Diano Marina, Mana rinuncia e arriva Degli Innocenti. Za Garibaldi: “Abbiamo bisogno di un comandante che venga a lavorare”

Davide Mana, 40, anni proveniente da Venaria Reale in provincia di Torino, che era risultato vincitore per un posto di “funzionario di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato tramite mobilità”, indetto dal Comune di Diano Marina, ha ufficialmente rinunciato all’incarico per motivi personali.

Al suo posto arriva il secondo classificato, Gabriele Degli Innocenti. “Abbiamo preso atto della volontà di Mana di rinunciare - dice il sindaco Cristiano Za Garibaldi – quindi, venerdì mattina, il secondo classificato si presenterà in Comune per l’accettazione dell’incarico e per concordare con il segretario comunale i tempi del suo ingresso". "Anche perché - e il primo cittadino lo dice col sorriso - Diano ha bisogno di un comandante che venga a lavorare”.

Mana aveva prevalso sugli altri aspiranti, totalizzando un punteggio di 33 punti. Secondoo, appunto, è arrivato Gabriele Degli Innocenti (30,90), terzo Gianmarco Danio (29,60) e quarto Roberto Capaccio (28,80).

La commissione giudicatrice era formata dalla segretaria comunale Monica Veziano e dai comandanti Eugenio Minuto di Finale Ligure e Gabriele Soro di Loano.

Degli Innocenti, classe 1980, originario dell’alassino, dal novembre 2020 era funzionario della Polizia locale di Savona col grado di ispettore in precedenza, dal febbraio 2019 era stato vicecomandante a Recco, dopo aver svolto diversi anni di servizio a Ventimiglia.