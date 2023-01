Celle, tutto pronto per l'inaugurazione dell'ex Cinema Giardino: spazio all'archivio e ad una sala polivalente

Tutto pronto per l'inaugurazione domenica 22 gennaio dell'ex Cinema Giardino di via Avogadro a Celle Ligure intitolato a Raffaele Arecco.

L'edificio è stato costruito a seguito della demolizione della vecchia struttura di proprietà comunale che si trovava in uno stato di totale abbandono e degrado.

La struttura attualmente è costituita da un piano seminterrato utilizzato come box auto (quasi interamente di proprietà privata a seguito di avvenute vendite dei singoli box auto), un piano terra con funzione di archivio comunale e un piano primo adibito a sala polifunzionale.

"L'archivio vero e proprio, inteso come zona di deposito dei volumi, si trova al piano terra e occupa una superficie di circa 355 mq - hanno spiegato dal comune - L'archivio è diviso in due sezioni poste in due locali diversi: l'archivio storico, di circa 169 mq e l'archivio moderno, con una superficie di 186 mq".

La Soprintendenza ha infatti approvato gli spazi e dopo l'inaugurazione nelle prossime settimane verrano organizzate giornate di apertura degli archivi dove ad esempio si potrà consultare la copia dello storico "Negrin" del 1614.

"La ventilazione degli ambienti soggetti alla presenza di persone è di tipo naturale ed è affidata alle finestre posizionate nei prospetti nord-est e sud-ovest. Per la zona archivio, oltre alle finestrature che saranno normalmente chiuse, la ventilazione è meccanica a ricambi orari e il comparto è stagno ai fini antincendio - hanno proseguito dall'amministrazione comunale - Ai fini della prevenzione incendi, gli archivi sono stati compartimentati e delimitati da pareti e controsoffitto REI; inoltre, sono state realizzate due uscite di sicurezza: una corrispondente alla porta di ingresso (prospetto nord-ovest) e l'altra posizionata nell'archivio moderno, sul prospetto sud-ovest e collegata a una scala metallica esterna. E' stato anche installato, oltre alle dotazioni correnti (estintori e naspo) un impianto antincendio a gas inerte completo di un impianto di rivelazione fumi".

Il primo piano è composto da un disimpegno in corrispondenza dell'arrivo della scala e della piattaforma elevatrice, da una zona destinata a servizi igienici, dalla sala polivalente e da un ampio terrazzo.

La sala polivalente, a pianta rettangolare, occupa una superficie di circa 250 mq ed è dotata di 3 uscite di sicurezza collegate rispettivamente con le scale interne, una rampa esterna e una scala esterna. Dalla sala polivalente si accede ad un terrazzo a pianta rettangolare di circa 170 mq.

E' presente anche il dipinto "La pesca in maschera" (leggi QUI) ripreso in custodia lo scorso 5 dicembre dal sindaco Caterina Mordeglia a Savona nell'ex Pinacoteca direttamente dalle mani del primo cittadino Marco Russo e dell'assessore Nicoletta Negro e sarà possibile vedere le fasi di restauro effettuate dal restauratore Stefano Meirana.

Da maggio in poi aprirà così la sala polifunzionale dove potranno essere effettuate attività come il teatro, il ballo e il canto.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a 927mila euro ed è stato realizzato dalla Società Punta dell'Olmo SPA a seguito di una convenzione urbanistica.

IL PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE

ore 11.00: Inaugurazione del centro comunale; esposizione delle opere del pittore Raffaele Arecco donate al comune dalla signora Isabella Carabelli Arecco;

ore 11.30: Consegna della bandiera de "I borghi più belli d'Italia";

ore 15.00: Tributo a De Andrè, Aldo Ascolese in concerto in via Boagno;

ore 15.30: Festa di San Sebastiano, momento religioso con l'antica campagna e la lettura della preghiera della Polizia Locale in Piazza San Sebastiano;

ore 16.00: proiezioni immagini del paese, Marco Ferrando, Piazza San Sebastiano.

Dalle ore 10.00:

Esposizione dei ceramisti della Baia della Ceramica in via Boagno (Marcello Mannuzza, Caterina Ricci, Beatrice Minuto, Lea Gobbi, Marilisa Vrani, Jorge Felix Diaz, Paolo Pastorino. Gianluca Cutrupi, Robert Giannotti, Leony Mordeglia); Immagini del borgo, FotoClubCelle, Sala Consiliare Palazzo Comunale via Boagno; Mercatino dell'artigianato, passeggiata; Fiori e piante nel borgo, Piazza del Popolo.

Dalle ore 11.00:

Mostra 75esimo anniversario della polizia locale, centro comunale Raffaele Arecco, via Avogadro; Dimostrazione di pesto al mortaio

Nel pomeriggio:

Animazione per bambini con i giochi gonfiabili, piazzetta Arecco e Ludobus sul Molo Crocetta.