Salvatore Giuffrida, il ricordo del mondo della sanità e delle istituzioni

Molte le voci dal mondo delle medicina e delle istituzione che ricordano il Direttore generale del Policlinico San Martino Salvatore Giuffrida, morto nella notte, tra riconoscimento dei meriti professionali e ricordi personali.

L'infettivologo Matteo Bassetti :"Un grande professionista al servizio del sistema sanitario e ospedaliero pubblico che ha saputo unire determinazione e coraggio con un’idea chiara e un progetto preciso della salute del futuro. Noi sanitari perdiamo una guida importante. Io perdo un amico che sapeva sempre sdrammatizzare con una battuta simpatica per spiegare concetti importanti. Mi mancheranno i tuoi messaggi pieni di faccette e i tuoi “menaggi” calcistici".

L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola: "Non ci lascia solo un grande professionista, un uomo coraggioso e visionario, ma soprattutto un amico col quale ho condiviso dentro e fuori il mondo sanitario tante progettualità, idee, strategie. Era un uomo determinato e serio-ricorda Gratarola- ma sempre sorridente che sdrammatizzava anche i momenti difficili. Alla moglie e al figlio va un forte abbraccio per l'immensa perdita che lascia un vuoto nella sanità ligure e nella comunità del Policlinico San Martino".

Non manca il sindaco di Genova, Marco Bucci: "Addio a Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale San Martino di Genova. Un manager che ha saputo guidare con estrema competenza il policlinico in questi anni difficili di pandemia e al quale mi accomunava anche la grande passione per la vela. Ci ha lasciati troppo presto all'età di 59 anni. In questo momento di forte dolore sono vicino ai familiari a cui vanno le mie più sentite condoglianze. Grazie Salvatore per quanto fatto per tutti noi."

Filippo Andaldi, Direttore generale di Alisa: “Profondamente addolorati per quanto accaduto esprimiamo un sincero cordoglio, insieme a un sentito abbraccio alla famiglia di Salvatore, ci lascia un uomo capace e determinato, con un forte spirito di squadra che in questi due anni ha guidato con grande professionalità e dedizione il Policlinico, sempre a supporto della Sanità ligure”.