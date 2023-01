A Savona la preghiera ecumenica per la Settimana dell'unità dei cristiani

In occasione della Settimana di Preghiera per l'unità dei Cristiani dal tema "Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1, 17)" giovedì 19 gennaio alle ore 18 nella Chiesa Evangelica Metodista, in piazza Armando Diaz, nel centro storico, si terrà un incontro di preghiera ecumenica promosso dall'Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savona-Noli.

"È la perentoria affermazione del profeta Isaia che le sorelle e i fratelli del Minnesota, negli Stati Uniti, pongono alla nostra riflessione per la preghiera comune di quest’anno - si legge nella traccia per la Settimana - Un ammonimento che riceviamo e da comprendere anzitutto nel contesto più generale del linguaggio profetico".

"Il 'Pensiero 693' del filosofo francese Blaise Pascal ci esorta: 'Senza la voce dei profeti non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di universo, cosa siamo venuti a fare e cosa diventeremo morendo' - prosegue il testo - Isaia, dignitario di alto rango della casta sacerdotale, è un uomo del tempio che mette in cortocircuito, per certi versi, fede e vita, piazza e culto. Proprio nel brano che ci viene proposto intravediamo come il linguaggio del profeta insista sul nodo d’oro che unisce queste due realtà: rito e vita, culto ed esistenza, liturgia e giustizia, preghiera e opere".

"Nel tempio, per il profeta, si viene ad ascoltare e a credere ad una parola che si vivrà fuori. Il brano delinea proprio i principi per un discernimento del nesso fede ed esistenza, ossia il fatto che il valore di un culto non è legato alla molteplicità dei riti", conclude la traccia.