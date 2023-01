Anche i partiti politici ricordano Salvatore Giuffrida

Il capogruppo del M5S Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini: “Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida. La notizia arrivata questa mattina ci ha lasciati sgomenti. Ci stringiamo intorno a tutti i suoi cari e alla grande famiglia del Policlinico San Martino. Genova e la Liguria perdono uno stimato professionista”.

Così il capogruppo del Patito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi: "Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria esprime il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del direttore generale dell'ospedale San Martino Salvatore Giuffrida. La Liguria perde un professionista competente e attento, dalla grande disponibilità e umanità, un interlocutore leale e presente. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e profonda vicinanza a tutto il mondo della Sanità ligure e alla comunità dell'ospedale San Martino".