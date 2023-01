La "mensa sociale" dell'associazione "Noi per Voi" prosegue l'attività e amplia i suoi orari

La mensa sociale dell’associazione finalese “Noi per Voi” continua il suo servizio decennale durante il nuovo anno e, oltre a confermare le aperture settimanali tutti i martedì e giovedì, aggiunge nuove date al suo servizio dedicato in particolare alle persone più anziane e sole.

Nei prossimi mesi l’attività dei volontari sarà affiancata dagli studenti dell’Alberghiero grazie al progetto continuativo con il Centro d’Ascolto Caritas “La Nassa” e l’istituto alberghiero "Migliorini". In alcune date, infatti, i ragazzi prepareranno il pranzo per gli ospiti della mensa, per fare pratica in cucina, ma anche per imparare cosa vuol dire solidarietà e condivisione.

Quest’anno è attivo anche un progetto di scambio linguistico: gli studenti stranieri che lo desiderano possono pranzare con gli ospiti della mensa e praticare l’italiano con loro.

"L’associazione 'Noi per Voi' porta avanti i valori su cui è stata fondata nel 2012 - spiega Margherita Goretti, responsabile del Centro d’Ascolto La Nassa - e vuole essere un’opportunità di aggregazione non solo per i più bisognosi, ma anche per tutte quelle persone che si sentono sole, o semplicemente vogliono condividere un pasto".

La mensa sociale di via Brunenghi 162, nella strettoia di Finalborgo, e sarà aperta, come detto, tutti i martedì e i giovedì ma anche mercoledì 18 e lunedì 30 gennaio; mercoledì 8 e lunedì 13 febbraio; mercoledì 1, venerdì 17 e lunedì 20 marzo; mercoledì 5 e venerdì 21 aprile.

Si consiglia la prenotazione, chiamando uno dei seguenti numeri: Margherita 327 617 0443 - Roberto 328 464 3149.