Eurojackpot premia 21 milioni di euro a Milano

Una delle lotterie più grandi d'Europa, l'Eurojackpot, ha recentemente messo in palio un premio vincente che è arrivato fino a Milano, in Italia, più precisamente a Cusago. Il biglietto vincente è stato acquistato presso il punto vendita Sisal Foieni Archille Emilio, che si trova in Via Bareggio.

Il premio assegnato a un italiano di Milano appartiene alla lotteria Eurojackpot denominata 5+2, con un montepremi di 21.208.281 euro. Vi erano anche altre varianti di questo premio: in Germania sono stati realizzati sei biglietti 5+2 per un valore di 446.000 euro, biglietti con diverse tipologie di premi sono stati realizzati anche in altri paesi europei, come Olanda e Spagna. Tuttavia, il premio da assegnare a Milano per il vincitore che non lo avesse ancora ritirato, era il più alto di tutti, considerato il jackpot dell'Eurojackpot 5+2.

Cos'è l'Eurojackpot?

Eurojackpot è conosciuta come la lotteria dell'Unione Europea, è gestita da diversi stati dell'Unione e ha la partecipazione della maggior parte dei paesi del conglomerato. Questo ovviamente include l'Italia. Ecco perché è conosciuta come una delle più grandi lotterie del mondo, e la più importante di tutta Europa, in primo luogo per la sua natura multi-stato e in secondo luogo per l'ammontare dei suoi premi, che di solito raggiungono i milioni.

Ha diverse modalità di lotteria, ma la più comune è 5+2. In questo gioco puoi scegliere 5 numeri da 1 a 50 e due euronumeri da 1 a 12. Se riesci ad accettare tutti i numeri e gli euronumeri vinci il jackpot, come accadeva a Cusago. Tutti gli altri premi non importanti possono essere vinti se riesci a indovinare un certo numero di numeri. Questi premi, anche se più piccoli, possono essere molto allettanti, quindi se ti capita di vincerne uno, non esitare a richiederlo il prima possibile. Se non riesci a vedere i numeri vincenti in TV o alla radio, puoi controllare i vincitori su siti Web come Lottery n' Go, dove puoi anche trovare altre lotterie internazionali online per giocare comodamente da casa tua.

L'undicesimo jackpot italiano dell'Eurojackpot

Questo premio è l'undicesimo della lotteria che rimane in Italia quest'anno, con un totale di circa 31.640.000 euro distribuiti sul territorio italiano. Nel corso di quest'anno l'Eurojackpot 5+2 è stato estratto almeno 91 volte, di cui 11 vinte in totale nell'arco dell'anno, compresa quella recentemente ottenuta a Cusago.

È stato anche il più grande premio ottenuto nel paese durante tutto l'anno, terminando nel 2022, diventando uno spettacolare regalo di Natale per il fortunato con il diritto di ritirarlo presso gli uffici dell'Eurojackpot. Ciò significa anche 11 nuovi beneficiari di ingenti somme di denaro. I più fortunati hanno usufruito dei loro premi per scopi diversi: pagare debiti, acquistare nuove proprietà o auto, creare nuove attività o pagarsi le meritate vacanze.

Attualmente le lotterie sul territorio italiano sono in un buon momento, soprattutto per quanto riguarda la raccolta statale, la stessa delle lotterie multistatali come l'Eurojackpot, quindi è molto probabile che nel corso del 2023 i jackpot saranno progressivamente più succosi .