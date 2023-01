Gli Head Hunter e come ti possono aiutare a trovare il personale per la tua azienda

Pandemia e digitalizzazione sono solo due dei grandi cambiamenti che stiamo vivendo e che, oltre ad aver modificato il nostro stile di vita, stanno avendo un grande impatto anche sul mondo del lavoro. A rinnovarsi non sono stati solo i reparti HR all’interno delle aziende, ma anche i professionisti della ricerca e selezione che, in tempi piuttosto rapidi, hanno dovuto rinnovarsi e introdurre nuovi elementi all’interno dei propri processi, primo tra tutti i colloqui a distanza.

In questo scenario anche il modo di approcciarsi ai candidati è profondamente mutato, infatti i talenti prestano sempre più attenzione ad elementi quali velocità, relazione umana, gestione della candidate experience, valori aziendali. Riuscire ad assumerli in un mercato altamente competitivo come quello attuale è diventata una vera e propria sfida.

Per supportare l’HR in questo contesto mutevole entra in gioco l’head hunter, un trend setter del mondo del lavoro che cavalca l’innovazione portandola anche all’interno delle aziende con cui collabora.

Dicevamo: la difficoltà non sta nel trovare i talenti ma nell’inserirli all’interno del proprio organico. In questo articolo mettiamo da parte le strategie più chiacchierate e ci concentriamo invece sul supporto che l’head hunter fornisce all’HR nella costruzione di un’immagine aziendale realmente positiva agli occhi del candidato al fine di accompagnarlo durante tutti gli step della selezione, fino all’assunzione.

Reverse - società di head hunting a Milano, Bologna, Parigi, Berlino e Barcellona - ha espresso questo concetto con una semplice equazione: candidato = cliente. Che cosa significa?

Viviamo in un’era in cui siamo sempre più digitali, globali e iperconnessi e, in questo contesto, le possibilità a nostra disposizione sono potenzialmente infinite. Questo è valido sia per i brand - che devono confrontarsi con miliardi di altri competitors - sia per il mercato del lavoro - dove i talenti sono circondati da aziende che fanno a gara per assumerli.

Viene da sé che il compito delle aziende e degli HR è quello di curare ogni dettaglio della propria candidate journey e di mantenere un approccio flessibile che permetta revisioni continue in base ai cambiamenti del mercato.

Tutto ciò presuppone un alto carico di lavoro per i reparti Risorse Umane quindi, per far fronte a tutto questo, affidare la ricerca del personale ad una società di head hunting potrebbe essere la mossa vincente. Questo tipo di società infatti non si limita solo alla presentazione di una rosa di candidati, ma si spinge ben oltre, andando a studiare e perfezionare l’intero processo di selezione, dalla redazione della job description fino all’onboarding. Vediamo alcuni dei principali touch point.

Si parte con una mappatura dell’azienda in cui vengono evidenziate le sue peculiarità, i suoi valori e i punti di debolezza. Questo permetterà all’head hunter di poter gestire al meglio la comunicazione con i candidati, enfatizzando i punti di forza dell’azienda cliente e rispondendo alle critiche con sicurezza. Si prosegue mappando la candidate journey attuale e, in questo frangente, vengono esaminate tempistiche, step e figure coinvolte. Successivamente si crea un profilo della figura ricercata delineando non solo le competenze tecniche e caratteristiche generiche, ma immaginandola all'interno del contesto aziendale in cui andrà ad inserirsi.

Queste sono le basi per dare il via al gioco di “corteggiamento”, in cui il candidato in questione sentirà parlare dell’azienda per la prima volta entrando in contatto con i suoi valori, purpose e cultura. Nelle fasi successive il candidato si aspetterà coerenza, cura ed attenzione.

Compito dell’head hunter, una volta avviata la fase di ricerca di candidati, sarà quello di raccogliere dati, feedback e informazioni lungo tutto il processo, riportando all’HR analisi dettagliate su cui basare decisioni concrete.

Concludiamo dicendo che il processo di selezione è sempre a due vie: l’azienda sceglie il candidato e il candidato sceglie l’azienda. Ecco perché è necessario tenere a mente la forte equivalenza tra Risorse Umane e business, tra HR e marketing durante tutti i touch point del percorso di selezione.