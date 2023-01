Anche la Croce Verde di Albisola apre le sue porte agli aspiranti volontari del Servizio Civile

Anche la Croce Verde di Albisola Superiore, come per tutte le pubbliche assistenze Anpas sedi di progetti legati al Servizio Civile Universale, aprirà le porte della sua sede di via dei Conradi 79 dalle 9 alle 18 di sabato 21 gennaio per promuovere le adesioni dei giovani.

Un importante momento per farsi conoscere da nuovi aspiranti volontari o semplicemente dai più curiosi, ma anche sciogliere tutti i dubbi a chi è ancora titubante di approcciarsi a un nuovo ambiente.

La formula dell’open day permette al giovane di prendere contatto diretto con l’associazione a cui è interessato, conoscere al meglio le attività previste dal progetto di servizio civile, conoscere la formazione che viene proposta, “toccare con mano” l’ambiente che lo vedrà protagonista per i dodici mesi di servizio, farsi accompagnare dalla compilazione della domanda.

Ricordiamo che il Servizio Civile Universale richiede un impegno di 25 ore a settimana per 12 mesi e prevede un compenso mensile di 444,30 Euro. C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare le candidature nelle Pubbliche Assistenze Anpas della Liguria per 408 ragazzi tra i 18 e i 28 anni: tutti dettagli su progetti e modalità di partecipazione sul portale www.anpasliguria.it