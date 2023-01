La Polizia Locale di Alassio festeggia San Sebastiano, è tempo di bilanci: sanzioni del codice della strada aumentate del 20%

Il Comando e tutto il corpo degli agenti di Polizia Municipale di Alassio si apprestano a festeggiare San Sebastiano. Venerdì 20 gennaio il loro santo patrono sarà celebrato con una Santa Messa celebrata alle ore 11 presso la Collegiata di Sant'Ambrogio.

L'occasione, al termine delle celebrazioni, è quella di fare il punto sull'operato della Polizia Locale nel corso dell'ultimo anno.

"Uno dei dati che emerge - spiega lo stesso Comandante Francesco Parrella - è un aumento del 20% delle sanzioni del codice della strada. In questo caso non si deve pensare ad un accanimento particolare, ma più che altro al fatto che gli anni precedenti hanno visto di molto ridotta la circolazione a seguito della normativa anticontagio. Un fattore che può aver influenzato il numero di sanzioni è anche sicuramente il posizionamento dei varchi elettronici su passeggiata Cadorna e Passeggiata Grollero dove, senza aver modificato la disciplina, il controllo elettronico ha evidenziato maggiori infrazioni rispetto a quelli che potevano essere elevate con il normale controllo delle pattuglie. Siamo comunque tornati a numeri inferiori rispetto al periodo prepandemico, quindi a un trend che rappresenta il frutto della grande attività di prevenzione e controllo sul territorio".

"Il 2022 è poi l'anno nel quale è entrata in vigore l'ordinanza generale di viabilità - prosegue Parrella -, rivista dopo 27anni ed emessa nel giugno dello scorso anno: circa 80 pagine nelle quale sono state recepite tutte le variazioni alla viabilità e alla sosta apportate dal 1995 – data dell’ultimo aggiornamento. Per intenderci nel 1995, piazza Partigiani era ancora adibita a parcheggio e il mercato settimanale era stato appena trasferito in via Pera; un documento che mette ordine nelle innumerevoli varianti apportate durante il naturale cambiamento della città e delle sue esigenze. Sempre in tema di sicurezza, e proprio nell'ottica dell'aggiornamento di questa ordinanza, è stato compiuto anche un grosso lavoro di verifica e controllo degli accessi carrabili su tutte le strade comunali".

Dal punto di vista operativo si registrano tutte le attività riferite al Regolamento di Polizia Urbana soprattutto per quanto riguarda il decoro nel centro storico, sulle passeggiate, con dati in aumento rispetto alla mendicità e a quei fenomeni di turbativa dell'immagine di una cittadina a vocazione turistica, come le sanzioni rispetto al conferimento dei rifiuti, che sono raddoppiati.