Multa agli agenti che manganellarono il giornalista Origone: forte la perplessità di Associazione Ligure Giornalisti e Gruppo Cronisti Liguri

Solo una multa per il pestaggio al collega Stefano Origone. “La decisione dei giudici della Corte di Appello di Genova che trasforma i (già simbolici) quaranta giorni di reclusione in una sanzione pecuniaria da 2582 euro per ciascun poliziotto che quel pomeriggio del 23 maggio del 2019 hanno preso a manganellate Stefano stupisce e inquieta allo stesso tempo”. Ad affermarlo in una nota il segretario dell’Associazione ligure dei Giornalisti Fabio Azzolini e il presidente del Gruppo Cronisti Liguri Tommaso Fregatti.

“L’Associazione Ligure Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri, oltre ad esprimere la massima solidarietà possibile al collega, esprimono forte perplessità per questa decisione dei giudici di secondo grado seppure in attesa delle motivazioni della sentenza – proseguono Azzolini e Fregatti -. Perché il reato che è stato riconosciuto, eccesso colposo legittimo dell’arma, non interpreta quello che è realmente successo in piazza. Stefano era in servizio per il suo giornale “La Repubblica”, stava raccontando una protesta di piazza contro un comizio dell’estrema destra e si è trovato poco dopo su una barella del pronto soccorso del Galliera con dita fratturate e tumefazioni agli arti perché manganellato da poliziotti del Reparto Mobile”.

“Sempre oggi, siamo venuti a conoscenza del fatto che per il tribunale di Genova essere presi a manganellate in piazza non è un fatto di competenza della magistratura ordinaria ma del giudice di pace. Manganellare un giornalista indifeso, anzi, inerme e a terra resta, venti anni dopo il G8, una ferita che quanto stabilito in sede processuale non ha rimarginato”, concludono Azzolini e Fregatti.