Servizio Civile, U.N.I.Vo.C di Savona cerca giovani tra i 18 e i 28 anni

E' attivo il bando per il servizio civile rivolto ai giovani tra i 18 ed i 28 anni e la sezione U.N.I.Vo.C. di Savona - Via Ratti 1/2 dispone di n.4 posti, il progetto "VOLONTARIATO E CECITA', LE NUOVE FRONTIERE DEL TERZO SETTORE" prevede servizi di accompagnamento a persone non vedenti ed ipovedenti, lettura di riviste e corrispondenza.

L'impegno è di 25 ore settimanali per dodici mesi, a fronte di un contributo economico mensile di € 444,30 con il rilascio di attestato di partecipazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro VENERDI' 10 FEBBRAIO ALLE ORE 14.00; è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link QUI.

La sezione è disponibile per informazioni ai seguenti recapiti: 019/811645 - 019/850906, oppure scrivendo all'indirizzo mail:univocsv@univoc.org