"Esce del fumo e dell'acqua da un appartamento": l'allarme è stato lanciato questa mattina alla centrale operativa del 112.

Sul posto, in via Paolo Boselli a Savona, poco distante da piazza Saffi, sono stati mobilitati i vigili del fuoco che hanno potuto verificare come alla base dell'allarme vi fosse un guasto a un boiler.

L'apparecchio e l'appartamento sono stati quindi messi in sicurezza e nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta nell'incidente domestico.