Loano e il mondo della sanità ligure salutano Salvatore Giuffrida: "Figura bella, uomo buono e carico di altruismo"

La parrocchia San Giovanni Battista a Loano gremita per l'ultimo saluto a Salvatore Giuffrida, direttore generale del Policlinico San Martino di Genova scomparso improvvisamente all'età di 59 anni. Diversi i volti della politica e ovviamente della sanità presenti alle esequie: dal presidente della Regione Giovanni Toti con gli assessori regionale Angelo Gratarola, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, ai consiglieri Brunello Brunetto, Angelo Vaccarezza e Roberto Arboscello. Con loro anche il dottor Matteo Bassetti, gli ex parlamentari Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli, quello di Alisa Filippo Ansaldi e di Liguria Digitale Enrico Castanini, oltre al rettore dell'università di Genova Delfino e numerose autorità civili e militari del territorio. Ma anche tantissima gente comune che ha voluto presenziare al rito funebre stringendosi attorno alla famiglia per l'immane perdita. Loanese, figura di rilievo della sanità ligure, aveva iniziato il suo percorso lavorativo all'Asl Finalese-Santa Corona come direttore del personale. Ha poi trascorso 15 anni in Telecom, come responsabile dell’area territoriale, e altri 14 a Liguria Digitale come responsabile della Direzione Sanitaria, al fianco del Dg Enrico Castanini. È stato direttore del personale e direttore amministrativo della Asl2, prima di diventare direttore amministrativo del Policlinico San Martino.

Ad officiare la funzione Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo della diocesi di Albenga e Imperia: "Fa male se una persona amata viene strappata alla vita in maniera improvvisa - ha spiegato il Vescovo - Difficile pronunciare delle parole, ma ognuno di noi sente l'esigenza di una parola di consolazione. Siamo qui per ricordare una figura importante. Non ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente, ma ho raccolto pensieri che mi hanno colpito - ha aggiunto Borghetti - Ho capito che siamo di fronte ad una figura bella, un uomo buono e carico di altruismo. Ben voluto da tutti".

"È il momento dell'affetto, degli abbracci - ha continuato il Vescovo - In questi momenti comprendiamo che siamo piccoli uomini: da quello che ho potuto notare in questi giorni, Salvatore lo aveva già capito".

Infine un messaggio al figlio Nicolò: "Devi essere fiero di tuo papà, una parola che oramai nessuno può cancellare: lo affidiamo al Signore". Particolarmente toccante il ricordo, portato dall'addetto stampa del Policlinico genovese Pietro Pisano, dei più recenti colleghi di lavoro che ne hanno ricordato la sua capacità di coinvolgere i collaboratori, di farli sentire a proprio agio e di sapersi calare in ogni ambiente con empatia: "Entrava con la medesima leggerezza tanto in Regione quanto in magazzino, nel quale si fermava a pranzare con quei ragazzi che da 'semplici' magazzinieri sono stati da lui talmente motivati, tanto per fare un esempio, da trasformarli in un team capace di salvare il sistema sanitario durante il Covid grazie ad una distribuzione attenta e ragionata dei dispositivi di protezione individuali". "Eravamo, siamo, saremo i suoi ragazzi. E non possiamo disperdere così tanti insegnamenti. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo continuare a mettere in pratica e proseguire la sua rivoluzione, sostenuta da tutti. Medici, destra, sinistra, centro, maggioranza, opposizione, sindacati. Lo abbiamo amato tutti. E tutti, insieme, compatti (sforziamoci) dobbiamo portare avanti la sua rivoluzione, perché tale è" ha aggiunto Pisano.

La vela era la sua grande passione; velista agonista praticante, era molto riconosciuto nell’ambiente. Tra le sue passioni anche il calcio, in particolare il Milan di cui era tifoso. "Grande professionista, con i sentimenti di un ragazzo di paese come amava definirsi - l'omaggio del consigliere regionale Brunello Brunetto - Un ragazzo partito da Loano, allevato da una bella famiglia, sempre presente".