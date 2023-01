Meteo, spolverata di neve in Val Bormida: nessun disagio

Una spolverata di neve ha imbiancato nella notte i campi, nonché i rilievi della Val Bormida. I fiocchi hanno iniziato a cadere nella notte. Nessun disagio alla viabilità.

Il bollettino diramato da Arpal: "Tra la serata di ieri e la notte fenomeni nevosi anche sotto forma di rovescio temporalesco, hanno interessato le zone interne del settore centrale e di Levante, con i fiocchi che si sono spinti fin sulle zone immediatamente alle spalle della fascia costiera. Per quanto riguarda la pioggia, invece, nelle ultime 12 ore cumulata massima di 23.6 millimetri a Genova Sant’Ilario. Gli accumuli segnalati dai nivometri della rete Arpal alle ore 11.00 sono: Urbe Vara Superiore (Savona) 10 centimetri, Campo Ligure (Genova) 6, Valbrevenna Gorra (Genova) 8, Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) 13, Scurtabò (Varese Ligure, La Spezia) 10, Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia) 9".

"Vento: raffiche settentrionali hanno interessato soprattutto il settore centrale della regione. La velocità media più alta si è registrata a Fontana Fresca, alle spalle di Sori (Genova) con 58.3 km/h; raffiche hanno, invece, toccato 96.5 km/h ad Arenzano-Porto (Genova), 79.2 al Lago di Giacopiane e, a Genova, 77 km/h a Castellaccio e 76.7 al Porto Antico".

"Mare: cala lentamente il moto ondoso anche se il “periodo” resta importante. La boa di Capo Mele registra condizioni di mare molto mosso con periodo di 8.3 secondi e temperatura superficiale dell’acqua di 15.1 gradi".

"Temperature: in quota il calo termico è stato importante. Il primato del freddo spetta a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -8.7 seguita da Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -6.3 e Monte Settepani (Osiglia, Savona) con -6.1. Nei capoluoghi di provincia minime di 3.8 a Genova Centro Funzionale, 4.1 a Savona Istituto Nautico, 4.8 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico e La Spezia".

"La previsioni per i prossimi giorni: oggi, giovedì 19 gennaio, precipitazioni deboli sul Centro-Levante, a carattere nevoso sopra i 200-300m su DE e interno B, sopra i 300-400m sul resto di B e su C. Precipitazioni in attenuazione nel pomeriggio e in esaurimento in serata. Venti forti settentrionali di burrasca su AB anche rafficati, forti su CE. Mare molto mosso in calo da Ponente. Dalla serata nuovo calo dello zero termico e delle temperature con disagio fisiologico per freddo su tutte le zone".

"Domani, venerdì 20 gennaio, deciso calo dello zero termico dalle prime ore della notte con temperature rigide e gelate nelle zone interne, diffuse su DE e interno di B. Venti settentrionali anche rafficati di burrasca su AB, forti sulle restanti zone. Mare localmente molto mosso. Disagio per freddo, anche moderato su AB. Sabato 21 gennaio, venti forti settentrionali su AB, tra moderati e forti altrove. Disagio per freddo su tutte le zone".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.