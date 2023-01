Savona, si rompe un tubo dell'acqua: chiuso il Ferraris-Pancaldo. La Provincia: "Prevista la riapertura domani, 20 gennaio"

Si rompe un tubo dell'acqua all'istituto Ferraris Pancaldo di Savona e la Provincia dispone la chiusura per oggi del plesso scolastico.



L'ente provinciale è intervenuto nella serata di ieri per la rottura che ha provocato l'allagamento della caldaia e di conseguenza hanno ritenuto necessario chiudere l'istituto.



"I tecnici e la ditta incaricata stanno proseguendo l'attività in queste ore e si conta quanto prima di poter provvedere al ripristino del guasto, alla riapertura dell'istituto e al riavvio delle lezioni" spiegano dalla Provincia.



"Domani è prevista la riapertura della scuola, le attività didattiche riprenderanno" rassicura il presidente Pierangelo Olivieri.