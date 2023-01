Carnevale di Savona, “Re Cicciolin” compie 70 anni: una manifestazione per celebrarlo

Il Carnevale in Liguria si caratterizza per vari eventi, tra cui il Carnevale di Savona. Protagonista del carnevale di Savona è Re Cicciolin, che il 24 gennaio festeggerà 70 anni di storia della Città e per l’occasione verrà organizzata una manifestazione dall’associazione “A Campanassa” in collaborazione con il Comune di Savona, l’associazione Assonautica, la Banda Forzano e Radio Jasper.

Il carnevale è una ricorrenza allegra e divertente che viene festeggiata annualmente da ormai diversi decenni e che quest’anno inizia ufficialmente nello specchio acqueo del porto di Savona, sicuramente affollato dalle imbarcazioni messe a disposizione da Assonautica per i bimbi, le famiglie che festanti sfileranno – in corteo d’onore – a fianco dell’imbarcazione di Re Cicciolin, che con la sua Corte sbarcherà alla Torretta, attraccando al Molo Marinai d’Italia della città di Savona.

In seguito allo sbarco, si formerà il Corteo delle maschere che sfileranno in parata per le vie del centro storico, con la conclusiva e simbolica consegna delle chiavi della città a Re Cicciolin da parte del Sindaco.

Perché Re Cicciolin il 24 gennaio festeggerà 70 anni di storia della Città? Il 24 gennaio 1953 il ceramista e pittore Romeo Bevilacqua (1908-1958) presentava, ufficialmente, la maschera savonese “Cicciolin”©, donata dallo stesso all’associazione “ A Campanassa “ con tanto di atto notarile.

Tale maschera, che rappresenta un marinaio, è stata da subito elevata al rango di Re del Carnevale di Savona. Ha sette figli con sette mogli diverse uno per ogni porto, di aspetto burbero ma di animo nobile e generoso, furbo, mai servile né pedante, porta al collo tre collane: una di colore verde che rappresenta le nostre colline, una di colore marrone che rispecchia la nostra Terra e una di colore azzurro che simbolizza il nostro mare. Questa maschera è inserita nell’Albo Ufficiale delle 50 maschere italiane e ha un seguito composto dalla dama a ”Signua“, dalle damigelle, dalle popolane, dal mazziere, dal giullare e dai suoi marinai. Bevilacqua iniziava la descrizione di questa sua “creatura” così: “Cicciolo è l’appellativo, un po’ scherzoso a volte maligno, e non sempre usato a proposito per indicare il tipo di Savonese in genere…”. Vantava una discendenza “illustre” da Cristoforo Colombo, all’inizio la sua professione era pignattaro, poi creatore di ceramiche, infine marinaio e commerciante.