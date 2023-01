Mostre, concerti, conferenze e spettacoli. Savona celebra il Giorno della Memoria: "Tema identitario, da valorizzare"

E' molto ricco il calendario delle iniziative 2023 per il 78esimo anniversario del Giorno della Memoria organizzato da Comune di Savona insieme con il Comitato cittadino per la Resistenza Antifascista e Fondazione CentoFiori ed esplora linguaggi artistici plurimi che mirano a coinvolgere tutta la città e in particolare i ragazzi e il pubblico delle scuole.

A tutte le iniziative quest'anno poi si aggiunge anche uno spettacolo teatrale di grande qualità che per la prima volta è parte integrante del cartellone del Chiabrera. L'attrice e formatrice savonese Paola Bigatto lunedì 30 gennaio porta in scena una lezione-spettacolo basata sul saggio di Hannah Arendt "La banalità del Male" che viene proposto in doppia rappresentazione: al mattino per le scuole e la sera per il pubblico tradizionale.

“La nostra amministrazione – dicono gli assessori Nicoletta Negro e Gabriella Branca – si è posta come obiettivo primario la valorizzazione dei temi della Resistenza come fattore identitario e sente come preciso dovere il ricordo dell'Olocausto e della deportazione. Mossi da questi sentimenti abbiamo sentito come necessario ricostituire, dopo anni, il Comitato Cittadino della Resistenza Antifascista per dare vita a iniziative che diffondano questi valori, come ad esempio quelle per il Giorno della Memoria, che quest'anno sono particolarmente ricche, e quelle del 25 Aprile, che stiamo già preparando. Il nostro impegno è, e sarà sempre, totale. Su questo non ci possono essere equivoci”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI