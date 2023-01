Il 22 gennaio a Spotorno un nuovo incontro in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù

Domenica 22 gennaio dalle ore 17:30 nei locali della Parrocchia Santissima Annunziata, in piazza Ugo Foscolo 1, l'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli invita i ragazzi dai 12 ai 30 anni ad un nuovo incontro in preparazione alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dall'1 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo.