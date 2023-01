La questione israelo-palestinese sbarca alla libreria Centofiori di Finale con Claudio Vercelli e il suo libro

Sarà lo storico contemporaneista, docente a contratto all’Università Cattolica di Milano nonché ricercatore in storia contemporanea all'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, Claudio Vercelli, il prossimo ospite della libreria Centofiori sabato 21 gennaio alle ore 18 nel secondo appuntamento del ciclo dedicato a questioni cruciali della politica e geopolitica internazionale del nostro tempo.

Vercelli presenterà il suo libro "Israele. Una storia in dieci quadri" grazie al quale si parlerà, dopo l'Iran con Farian Sabahi, di Israele, proprio in questi giorni tornata alla ribalta delle cronache per le grandi manifestazioni di piazza contro il nuovo governo di Benjamin Netanyahu.

Dalla sua nascita, nel 1948, lo Stato d’Israele è costantemente al centro dei conflitti nel Medio Oriente e della politica internazionale. Il confronto con la comunità palestinese, che continua a insanguinare questa terra, spinge moltissimi a schierarsi pro o contro, senza provare a comprendere le effettive ragioni di quanto sta avvenendo.

Si parte allora da alcuni passaggi nodali, nella demografia, nell’economia e nella geografia, per conoscere meglio la storia di un paese estremamente complesso, vivace e differenziato, attraverso le sue tante trasformazioni.

Così facendo, questo libro identifica gli elementi più importanti dei cambiamenti d’Israele e fornisce al lettore le chiavi fondamentali per interpretarne le recenti evoluzioni.