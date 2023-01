Emergenza freddo in Ucraina: Azione si mobilita in Liguria

Al ritorno dall’Ucraina il leader del Azione, Carlo Calenda, ha dichiarato che “l’Ucraina è un popolo che si trova a confrontarsi con un’invasione che non ha voluto e cercato. Un popolo pronto a difendersi, che sta combattendo anche per noi perché se Putin arriva ai confini dell’Europa il rischio per l’Europa diventa esponenziale. È un paese che dobbiamo aiutare”.

Liguria in Azione risponde all’appello in maniera concreta attivando sul territorio una raccolta di beni di prima necessità. L’inverno in Ucraina dura a lungo e vengono raggiunte temperature molto rigide che mettono alla prova la sopravvivenza di milioni di ucraini rimasti senza riscaldamento ed elettricità. È importante quindi mobilitarsi per continuare a inviare aiuti in Ucraina. Diventa prioritario in questo periodo inviare beni di prima necessità, come vestiti caldi, coperte e scarpe, per affrontare il gelo.

In collaborazione con la Comunità Ucraina in Liguria sono stati individuati i primi tre punti di raccolta: a Genova, presso la Chiesa di Santo Stefano (Piazza Santo Stefano 2. Lunedi e giovedi dalle 15.00 alle 18.00); a Savona, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Corso Colombo 22. Martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 e domenica); a La Spezia, presso il Bar De Terminal (Banchina Revel. Dalle 10.00 alle 18.00) e presso il Circolo Culturale Fantoni (Piazza Brin. Dalle 15.00 alle 19.00).

"Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini e alle associazioni del territorio ligure ad unirsi a questa iniziativa per inviare un aiuto concreto al popolo ucraino", commenta Roberto Donno, segretario Regionale di Liguria In Azione.