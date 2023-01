Scuole di Borgio, quale futuro? Il sindaco Dacquino: "A febbraio dichiarazioni ufficiali, lavori conclusi entro fine 2023 obiettivo realistico"

"Le aule oggi ci sono e ci potranno essere nei mesi successivi, in parallelo e in maniera molto riservata stiamo lavorando per risolvere dei problemi formali sotto l'aspetto legale e tecnico. Ragioniamo su questi passaggi, siamo nei tempi che avevamo previsto, prevedo già a febbraio di poter fare dichiarazioni ufficiali su quelle che saranno le soluzioni che prenderemo". Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi, fa il punto della situazione per quanto riguarda la vicenda legata ai lavori (fermi ormai da tempo) nelle scuole di via IV novembre.