La prevenzione del cancro al collo dell’utero continua, sia all’ospedale di Albenga che a Pietra

Lo screening HPV per la prevenzione del cancro del collo dell’utero di 2° e 3° livello presso l’ambulatorio di colposcopia avrà continuità, sia a Pietra presso l’ospedale Santa Corona, che ad Albenga, al Santa Maria di Misericordia. Dal 17 gennaio il dottor Renzo Contin, che aveva dato i natali all’ambulatorio di Albenga, è in pensione e non si aveva ancora notizia circa la prosecuzione dell’importantissima attività svolta in tanti anni, grazie alla quale si sono salvate tante donne, tante vite.