Sanità, Garibaldi (PD): "La Liguria maglia nera nell’assistenza territoriale nelle aree interne

il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi su distribuzione case e ospedali di Comunità sul territorio ligure, dopo aver letto il report realizzato da Cittadinanza esprime la sua preoccupazione per la situazione della sanità ligure nell'entroterra: “La Liguria si conferma purtroppo maglia nera per gli interventi di assistenza territoriale nelle aree interne, vanificando gli sforzi alla base del Pnrr: ben 36 comuni delle aree interne periferiche ed ultra periferiche non avranno a disposizione né una casa di Comunità né un ospedale di comunità delle 33 strutture previste, solo 8 sono in aree interne intermedie mentre non ce ne sarà nessuna nelle aree periferiche e ultra periferiche. Il quadro lo ha tracciato Cittadinanza attiva in occasione dell’evento ‘Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e PNRR’ in cui emerge che la Liguria è l’unica regione, insieme alla Val D’Aosta, a rischio desertificazione totale di assistenza per zone ultra periferiche. Parliamo di 36 comuni e oltre 24.867 persone che grazie al PNRR avrebbero potuto sperare in un’assistenza sanitaria di prossimità e invece non l’avranno”.