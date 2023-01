Samp, i Ferrero assenti anche alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti

"L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che l’Azionista di maggioranza assoluta non presenzierà (né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding S.r.l.) alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti fissata per domani, venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 15.00 presso la sede sociale della società".

Si apre con queste parole la nota ufficiale con la quale la Sampdoria comunica che andrà deserta anche la terza convocazione dell'assemblea degli azionisti del club, fissata alle ore 15.00 di venerdì 20 gennaio nella sede di Corte Lambruschini.

Gli azionisti di maggioranza assoluta Vanessa e Giorgio Ferrero, figlia e nipote dell'ex presidente Massimo, non prenderanno dunque parte nemmeno all'appuntamento in programma domani. Lo stesso modus operandi delle assemblee fissate in precedenza e sempre puntualmente saltate da chi rappresenta la proprietà.

"Si ricorda che l’Assemblea Straordinaria era già stata fissata anche per il giorno giovedì 2 febbraio 2023 in quarta convocazione" la conclusione della nota ufficiale diffusa dalla società di Corte Lambruschini.