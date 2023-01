In alcuni casi sappiamo che vengono previste degli incentivi per l’acquisto di determinati prodotti che possono essere molto utili a vivere la casa in maniera più confortevole. Questo vale per le caldaie o altri prodotti che vanno ad aumentare l’efficienza energetica domestica. Se vogliamo conoscere e approfittare dell’opportunità di avere il bonus climatizzatori allora dobbiamo rivolgerci a dei professionisti seri che si occupano della loro vendita e della loro installazione, due passaggi determinanti per cominciare a adottare un prodotto utile ma che al contempo ci consenta di risparmiare nel corso del tempo e che si riveli un ottimo investimento.

Quando si tratta di andare a calcolare la convenienza di un condizionatore bisogna considerare che più o meno la durata di questo tipo di dispositivo, quando viene gestito correttamente potrebbe essere all’incirca di 15 anni. Stiamo parlando naturalmente di un climatizzatore fisso che è un prodotto diverso da un climatizzatore monoblocco che invece è portatile ed è costituito da un’unica unità.

Tra l’altro il climatizzatore fisso si rivela molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al condizionatore portatile e soprattutto più efficace per quanto riguarda il raffrescamento della casa.

Per quanto riguarda l’installazione sarà necessario pagare per averlo, perché è obbligatoria e deve essere effettuata da un professionista che ha un patentino e l’autorizzazione per operare con gas refrigeranti.

Difatti uno dei principali elementi di un climatizzatore è il gas refrigerante che viene contenuto all’interno del sistema e che serve appunto per raffrescare: non viene utilizzato ma rimane al suo interno dal momento che il sistema è a circuito chiuso.

La manutenzione del climatizzatore: come gestirci

Sappiamo tutti che non è solo una questione inerente agli elettrodomestici ma anche altri prodotti molto importanti che utilizziamo in casa devono essere sottoposti ad una manutenzione periodica.

Questo vale soprattutto per l’impianti che utilizzano la caldaia e quelli che utilizzano il climatizzatore.

Mentre la caldaia ha una gestione che è da considerare obbligatoria almeno a livello periodico, perché c’è una revisione che deve essere fatta a prescindere, il condizionatore non ha obblighi se non quello di installazione professionale. Parliamo invece della manutenzione ordinaria, che può essere richiesta ad un centro di assistenza, dei tecnici che possono essere anche quelli che ci hanno installato il condizionatore e che ce lo hanno venduto.

È vero che non obbligatoria ma è auspicabile che venga fatta da professionisti prima di tutto perché si tratta comunque di andare a gestire delle unità che sono spesso installate in una zona alta della casa, devono essere aperte, pulite con una certa consapevolezza e una certa capacità. soprattutto per quanto riguarda i filtri del climatizzatore, a livello professionale possono essere santificati e quindi possono essere eliminati in maniera certa virus, batteri e muffe responsabili di tante malattie che vanno a inquinare l’aria e anche a renderla meno piacevole da respirare.

Invece, la manutenzione straordinaria viene richiesta quando il prodotto non funziona come dovrebbe quindi quando la casa non è rinfrescabile, il condizionatore fa rumore oppure si spegne o presenta altre anomalie.